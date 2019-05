7. Mai 2019, 22:15 Uhr Gegenpole in der Klosterschule Abstrakt versus konkret

"Konkrete versus freie Malerei", so lautet der griffige Titel der nächsten Ausstellung in der Klosterschule Glonn, denn sie lebt von bewusst gesetzten, inspirierenden Kontrasten: Die Grafinger Künstlerin Margot Haringer präsentiert abstrakte, großformatige Acrylbilder, die von ihrer Neugier und Experimentierfreude im Umgang mit Farbe und Form zeugen. Der Zornedinger Maler und Bildhauer Bernd Sedlmeier, wie Haringer Mitglied im Kunstverein Ebersberg, bildet mit seinen gegenständlichen Ölgemälden und seinen mit der Kettensäge geschaffenen Holzskulpturen einen spannenden Gegenpol zu Haringers Arbeiten. Eröffnet wird die Ausstellung in der Galerie des Kulturvereins Glonn, im Klosterweg 7, am Freitag, 9. Mai, mit einer Vernissage von 19 bis 21 Uhr. Danach ist die Schau von Haringer und Seldlmeier zwei Wochenenden lang zu sehen: Samstag und Sonntag, 11./12. Mai und 18./19. Mai, jeweils von 14 bis 18 Uhr.