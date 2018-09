3. September 2018, 22:09 Uhr Gegen überschwemmte Keller Sturzflutmanagement

Der Plieninger Ortsteil Gelting soll künftig besser gegen Hochwasser geschützt sein. Um das zu gewährleisten, hat die Gemeinde sich nun um Fördermittel des Freistaates beworben

Von Wieland Bögel, Pliening

Die letzte Eiszeit hat den Geltingern zwar eine hübsch geformte Landschaft hinterlassen, aber damit auch ein Problem. Denn vom Moränenhügel östlich des Ortes fließt bei starkem Regen das Wasser ins Dorf - und nicht selten in die Keller der Bewohner. Zuletzt passierte dies Mitte Juni. Die Feuerwehr war die ganze Nacht lang mit mehr als 150 Leuten im Einsatz, um die Unwetterschäden zu beseitigen, darunter ein ausgelaufener Öltank. Damit sich so etwas künftig nicht wiederholt, will die Gemeinde Pliening nun in den Hochwasserschutz investieren.

Möglich macht dies ein Förderprogramm mit dem etwas sperrigen Namen "Integrale Konzepte zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement". Was es damit auf sich hat, hat nun Bürgermeister Roland Frick (CSU) im Gemeinderat vorgestellt. Konkret geht es darum, dass der Freistaat kleinere Kommunen bei der Planung von Hochwasserschutz finanziell unterstützt. Neu an dem Programm ist, dass nicht nur Kommunen mit Gewässern in der Nähe von der Förderung profitieren können, sondern auch solche, die von "sogenanntem wild abfließenden Wasser" betroffen sind - was eben genau das Problem in Gelting ist.

Herauszufinden, wie dieses in den Griff zu bekommen ist, dazu ist eine umfangreiche - und teure - Untersuchung nötig. Dabei soll unter anderem eine Bestandsanalyse und eine Gefahren- und Risikobeurteilung erfolgen. So stellen sich die Planer etwa die Fragen, welche Folgen ein Hochwasser haben kann, und welche davon man unbedingt verhindern sollte. Daraus werden dann Maßnahmen abgeleitet, wie dies zu erreichen ist, dies nenne sich dann "Integrale Strategie zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement".

Wie teuer eine solche Strategie ausfällt, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen, so die Verwaltung in ihrer Stellungnahme an den Plieninger Gemeinderat. Dafür steht zumindest die Fördersumme bereits fest: Maximal bekommen Kommunen 75 Prozent der Kosten, aber höchstens 150 000 Euro. Frick schlug daher vor, in den Haushalt der kommenden Jahre insgesamt 200 000 Euro für das Hochwasserkonzept einzustellen - falls die Gemeinde in das Förderprogramm aufgenommen werde. Dies zu beantragen, beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Auch schnellere Hilfe gegen das Geltinger Hochwasserrisiko beschloss das Gremium. So sollen im Zuge aktuell ohnehin laufender Baumaßnahmen in der Straße "Am Tanzfleckl" auch gleich die Wasserabflüsse verbessert werden. Geplant ist eine Vergrößerung des Regenwasserkanals, außerdem sollen sogenannte "Verklausungen" künftig verhindert werden. Dabei handelt es sich um plötzliche Verstopfungen im Kanal, wenn durch starken Regen zu viel Schmutz angespült wird. Die Folge solcher Verklausungen war auch im Juni zu beobachten: Das Wasser floss statt den Kanal entlang durch Kellerfenster und aus Abflussrohren in die Häuser.

Um das künftig zu unterbinden, werden eine sogenannte "Schwelastrinne", die mehr Wasser aufnehmen kann, und spezielle Ablaufschächte mit einer Schlamm-Fang-Einrichtung eingebaut. Außerdem sollen neue Gitter über den Schächten angebracht werden, durch die mehr Wasser fließen kann. Insgesamt kosten diese Maßnahmen, die von der Feuerwehr, dem Wasserwirtschaftsamt und dem Staatlichen Bauamt Rosenheim empfohlen wurden, 23 942 Euro. Für weitere 15 000 Euro soll das Absetzbecken in Gelting erweitert werden, damit es bei Starkregen mehr Wasser aufnehmen kann.