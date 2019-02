26. Februar 2019, 21:59 Uhr Gefährliche Verkehrsader Nur scheinbar eine Autobahn

Die Flughafentangente Ost ist notorisch überlastet, immer wieder kommt es zu Unfällen nach den gleichen Mustern

Von Florian Tempel, Erding

Am Freitag hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord die Verkehrsbilanz mit Daten zu den Unfällen 2018 verschickt. Der Tenor der Bilanz: alles im normalen Rahmen. Nur wenige Stunden später holte die Realität die Statistik ein: Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall auf der Flughafentangente Ost (FTO) starb am Samstagmorgen eine Frau, neun Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Erst fünf Tage zuvor waren auf der Flughafentangente drei Menschen schwer verletzt worden. Passiert auf der FTO besonders viel? Die Verkehrsbilanz bietet nur einen Überblick, listet nicht einzelne Unfallorte auf. Doch die gesammelten Polizeimeldungen eines Jahres zeigen, dass die FTO tatsächlich eine gefährliche Straße ist: Fast jeden Monat kommt es auf ihr zu schweren Unfällen.

Anton Altmann, der Leiter der Polizeiinspektion Erding, kann sich zwar spontan nicht an alle einzelnen Unfälle erinnern, weiß aber sehr genau, aus welchen Gründen sie auf der FTO passieren. Die Flughafentangente ist eine sogenannte Kraftfahrstraße. Das ist laut Straßenverkehrsordnung nur eine Kategorie unter der Autobahn. Auf die FTO dürfen nur Fahrzeuge, die mindestens 60 Stundenkilometer fahren können. Mofas und Traktoren sind ausgeschlossen, es soll ja zügig vorangehen. Außerdem hat die Flughafentangente Auf- und Abfahrten, die ähnlich und doch ganz anders als bei einer Autobahn sind: Die Beschleunigungsstreifen zum Einfädeln sind viel kürzer und an ihrem Ende geht kein Standstreifen weiter. Der wesentliche Unterschied zu einer Autobahn aber ist, dass die FTO in beide Richtungen nur je eine Fahrbahn hat. Die Fahrspuren sind nicht getrennt, sieht man von der fast überall durchgezogenen weißen Linie in der Fahrbahnmitte ab.

Aus der Art und Weise, wie die Flughafentangente als eine kleine, aber unechte Autobahn daherkommt, erklären sich drei wiederkehrende Ursachen für Unfälle. Ein Grund sind gefährliche Überholmanöver. Es sind jedoch nicht immer nur rücksichtslose Raser, die auf diese Weise Zusammenstöße verursachen. Am 21. November 2018 kollidierte auf der FTO ein Krankenwagen im Blaulichteinsatz, der gerade einen Lastwagen überholte, auf der Gegenfahrbahn mit einem Kleinbus. Fünf Menschen wurden verletzt.

Ein zweiter Grund für Unfälle auf der Tangente ist, dass es keinen Standstreifen gibt. Bei dem schweren Unfall mit drei Schwerverletzten vor einer Woche war ein Autofahrer ins Bankett gekommen und hatte zu stark gegengesteuert. Am 31. Dezember 2018 war es zu einem Frontalcrash mit zwei Verletzten gekommen, weil ein Lastwagen am Straßenrand mit einer Panne liegen geblieben war.

Ein dritter FTO-Unfalltyp sind Kollisionen beim Auffahren, so wie bei dem tödlichen Unfall am Samstag. Erst am 19. November 2018 war es ebenfalls durch missglücktes Einfädeln zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein Auto drückte ein anderes seitlich auf die Gegenfahrbahn, wo dieses frontal mit einem Lastwagen zusammenstieß. Alle Beteiligten hatten jedoch großes Glück, es gab hohen Sachschaden, aber niemand wurde schwer verletzt.

Dass es auf der FTO so oft zu den besonders gefährlichen Frontalzusammenstößen kommt, liegt auch am hohen Verkehrsaufkommen. Das aber dürfe niemanden wundern, sagt Altmann, schließlich sei die Straße "eine Verbindung zwischen zwei Autobahnen und einem Flughafen". Eigentlich sei sie von Anfang an zu klein gebaut worden, findet der Polizist. Ein geplanter Ausbau auf vier Spuren zwischen Erding und dem Flughafenzubringer soll dezidiert "zur Erhöhung der Verkehrssicherheit" beitragen, wie man in der Projektbeschreibung lesen kann. Südlich von Erding soll sie nur um eine dritte Spur erweitert werden. Die geplanten "wechselseitigen Überholfahrstreifen" sollen dem "Abbau des vorhandenen Überholdrucks und damit der Erhöhung der Verkehrssicherheit" dienen.