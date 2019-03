4. März 2019, 22:01 Uhr Gedichte zur Harfe Reime für die Liebe

Musikalische Lesung mit Wolfgang Hofer, Lisa Lohmaier-Wachinger und Albert Zimmerer

Von Michaela Pelz, Markt Schwaben

Links "Harry Potter" auf Englisch, gegenüber ein Buch über Quantenyoga und mittendrin ein erwartungsfrohes Publikum auf Holzstühlen mit blauen Polstern. Als die nicht reichen, werden noch schnell ein paar stabile Holzhocker aus der Bilderbuchecke geholt, bevor die Leiterin der Gemeindebücherei Markt Schwaben die Gäste begrüßt. Es ist das erste Mal, dass Autor Wolfgang F. Hofer und seine musikalischen Mitstreiter Lisa Lohmaier-Wachinger und Albert Zimmerer in diesen Räumlichkeiten auftreten - zu dem Termin kam es ganz zeitgemäß, über Facebook. "Ich hatte gelesen, dass der ursprüngliche Veranstaltungsort überraschend geschlossen worden war und bot daher meine Bücherei an", erklärt Susanne Gnann-Pohle, die im Vorfeld kräftig Werbung gemacht hat, weswegen sich zahlreiche Büchereigänger aus Markt Schwaben eingefunden haben.

Aufmerksam hören sie zu, als Lisa Lohmaier-Wachinger ihrer Harfe einen kraftvollen "Zillertaler Walzer" entlockt. Dann beginnt Wolfgang Hofer aus seinem Buch "#herzwärts" zu lesen. "Keine Angst, es gibt nicht zwei Stunden nur Liebesgedichte, Sie haben auch was zum Lachen", kündigt er an. Zur Auflockerung steht neben der Harfenistin noch Gitarrist Albert Zimmerer mit seinen "Küchenliedern" bereit.

Die ersten seiner mehr als 50 Texte widmet Hofer, im azurblauen Pulli, dann aber doch der Liebe - und seiner Frau Susanne. Mal mit, mal ohne Reim, mal auf bairisch, mal hochdeutsch. Pausen gönnt der im Ausweiswesen am Flughafen München beschäftigte Niedergeiselbacher dabei weder sich noch dem Publikum. Mit kurzweiligen Zwischenmoderationen zur jeweiligen Entstehungsgeschichte verbindet er Gedichte, Aphorismen oder auch Geschichten "von früher", in denen vor allem Opa und (Ur-) Omas eine große Rolle spielen. Die "Reise in die Vergangenheit" kommt gut an - nicht nur, weil man "das Bairische sonst nicht so viel hört", wie eine Zuhörerin Mitte Siebzig feststellt, die sich an zwei alte Tanten erinnert fühlt und daran, "wie es früher auf dem Land war." Immer wieder bringt der gläubige Hofer, dessen mit eigenen Fotos illustrierte Werke teilweise auf Graspapier "mit veganen Farben und Bindung" vorliegen, seine Naturverbundenheit zum Ausdruck. Ebenso wie die mahnende Aufforderung, Bienen, Bäume, Erde - und Mitmenschen pfleglich zu behandeln.

Auch Albert Zimmerers Gute-Laune-Lieder enthalten die eine oder andere deutliche Botschaft. Dass es bei Teamgeist und Regeln viele Analogien gibt zwischen dem "Leb'm" und einem "Fuaßboispui" oder dass alle im "Universum" gleich viel zählen, denn "Schod is um jed'n, aa um an Bläd'n". Und wenn der Isener in "Randerscheinung" verkündet "vor allem Kunst und Politik brauchen Anstoß und Kritik", gewinnt dies spätestens dann an Bedeutung, wenn man erfährt, dass er im nächsten Jahr für das Amt des Bürgermeisters kandidieren will.

So wechseln sich bei Text und Gesang Gesellschaftskritik, Liebesgedichte und "Lebensminiaturen" ab, auf derb-amüsante Anekdoten und Lieder folgt Besinnliches. Kurz vor Schluss zeigt die gelernte Hauswirtschafterin Lohmaier-Wachinger noch einmal ihr Können an der Harfe. In dem Menuett aus dem 18. Jahrhundert wähnt man sich anfangs in einer warmen Stube vor dem Kamin, dann aber positionieren sich vor dem inneren Auge höfliche Herren vor sittsamen Damen, um sie zum Tanz aufzufordern. Kopfkino.

Eines würde man aber doch noch gern von Hofers Ehefrau Susanne wissen, von der ebenfalls einige Texte stammen: Ist es nicht peinlich, wenn so sehr persönliche Botschaften in aller Öffentlichkeit laut werden? Die 35-Jährige lächelt versonnen: "Am Anfang war es schon ungewohnt, doch mittlerweile genieße ich es sehr. Es gibt nichts Schöneres!" So sehen es wohl auch einige Damen im Publikum, die ein wenig wehmütig anmerken, wie gern sie einmal Liebesbekundungen dieser Art erhalten würden. Ihr Neid wäre sicher noch größer, wüssten sie, dass Hofer seiner Gattin jedes Jahr zu Weihnachten einen kleinen Band zum Geschenk macht, in dem er die Liebesgedichte des laufenden Jahres gesammelt hat. Von diesem Unikat gibt es jeweils nur zwei Exemplare - eines für sie und eines für ihn. Die kann man allerdings nicht in der Gemeindebücherei ausleihen - im Gegensatz zu seinen anderen Werken, die dort vorrätig sind. Neben Harry Potter und Quantenyoga.