6. Mai 2019, 21:57 Uhr Gastronomie Wiederbelebtes Schmuckstück

Bauunternehmerin, Chefin der Frauen-Union - und jetzt auch noch Wirtin: Elli Huber hat das Weinlokal "Zwiefirst" in Grafing übernommen

Von Christian Bauer, Grafing

24 Sitzplätze auf etwa 75 Quadratmetern, Einrichtung im bäuerlichen Stil, die Deko eine Mischung aus Weinflaschen und einer Menge stilvoller Kleinigkeiten - und mittendrin sitzt Elli Huber an einem der Tische. Für die Eigentümerin ist der "Zwiefirst" in Grafing ein "Schmuckstück am Ende der Rathausgasse". Und ein Sahnehäubchen gibt es auch noch, nämlich die "versteckteste Dachterrasse Grafings".

Huber weist auf die vielen kleinen Besonderheiten hin, die das perfekte Ambiente für ihr Motto schaffen: "Am Ende der stressigen Woche ein wohlverdientes Glas Wein mit Freunden trinken." Vor allem der große offene Kamin macht die Stube gemütlich. Huber deutet auf das Bild eines Esels an der Wand, eines ihrer Lieblingsstücke. Wie die meisten Gemälde hier stammt es von der lokalen Künstlerin Josefine Pfeifer.

Inmitten der Stube führen hölzerne Stufen hinab in einen kleinen Weinkeller, auch hier können sich die Gäste aufhalten. Diese setzen sich an den Donnerstagabenden zumeist aus Frauengrüppchen zusammen, berichtet Huber, während es freitags eher jüngere Leute seien, die "ein Glasl Wein im Vorbeigehen" trinken wollen.

Nur diese zwei Tage in der Woche hat sie auf, immer noch doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Auch so schon kommt Huber mit ihrem Hauptberuf als Bauunternehmerin und als Wirtin im Zwiefirst insgesamt auf eine 70-Stunden-Woche - "es ist schon schwierig, das sag ich Ihnen". Donnerstags arbeitet sie selbst im Lokal, an den Freitagen überlässt sie den Laden auch mal ihren Mitarbeitern. Schließlich ist Huber zusätzlich noch ehrenamtlich und politisch engagiert, unter anderem in der Frauen-Union.

Den Zwiefirst hat sie im September 2018 gekauft, die Weinstube dann im Januar wiedereröffnet, nachdem sie unter dem Vorbesitzer anderthalb Jahre geschlossen war. 2009 habe sie selbst ihren Geburtstag hier gefeiert, und sich "sofort in das Haus verliebt". Hubers Strahlen, während sie erzählt, lässt keine Zweifel an ihren Worten aufkommen. Besonders angetan habe es ihr der Stil des Architekten Rudolf Rechl.

Als dann das Gebäude im Sommer zum Verkauf stand, habe sie "ganz schnell gehandelt". Schon als Kind habe sie mit ihrer Schwester einem Wirt geholfen und den Beruf toll gefunden. Mit dem Kauf des Zwiefirst gingen also gleich mehrere Wünsche in Erfüllung, denn es habe ihr im Herzen wehgetan, dass eine so schöne Stube aufgegeben werden sollte.

Vieles macht sie selbst: An den Donnerstagen steht sie am Herd, um das eine warme Gericht zu kochen, das es pro Tag gibt - meist eine Gulaschsuppe oder Ähnliches. Ansonsten sind nur Brotzeitbrettl im Angebot, und zwar aus lauter regionalen Produkten. Wofür sie selbst sonst noch zuständig ist? "Für die Unterhaltung der Gäste", sagt sie und lacht. Diese kommen zumeist aus Grafing und einem Umkreis von 15 Kilometern. Zudem falle Huber das "traurige Los" zu, alle Weine vorzukosten, die sie plant, ins Sortiment aufzunehmen.

Seit der Eröffnung im Januar, freut sich Huber, habe sie noch nicht einen unangenehmen Kunden gehabt. Dabei sei die Stube sei stets voll. Für die Donnerstage habe sich sogar ein fester Stammtisch aus vier Leuten gebildet, die "das Haus genauso gern mögen wie ich". Folglich mache es ihr auch nichts aus, mal ein Auge zuzudrücken und nicht um Mitternacht zu schließen, sondern die Leute sitzen bleiben zu lassen, bis alles aufgeräumt ist.

Zusätzlich zur Weinstube beherbergt der Zwiefirst zwei gemütliche Apartments. Alles in allem beschreibt Huber den Zwiefirst als "Gernhab-Haus". Wenn die Tür offenstehe, höre sie oft, wie Passanten im Vorbeigehen das schöne Gebäude bewundern. Ihre Liebe zu der Stube und zu dem, was sie tut, ist ihr anzumerken. "Wenn alles hergerichtet ist, dann freue ich mich auf den Abend. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich alles richtig gemacht habe."