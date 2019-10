Mit einem besonderen Gast kann das Gasthaus Schnitzelgaudi am Dienstag, 5. November, aufwarten: Der Jodler und Liedermacher Horst Biewald steht auf der Bühne. Sein Boarisch Groove besteht aus allem, was groovt - von Country über Reggae, Funk und Blues bis zum Rock - in bayerischer Mundart und aus dem Bauchgefühl, aus dem Leben entstanden. Hauptsächlich gibt er Jodelkurse vom Kufstein Jodler bis zu Kunst des Juhizers. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.schnitzelgaudi.de oder Telefon (08121) 57 76. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 19 Uhr.