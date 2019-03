13. März 2019, 22:13 Uhr Gasthaus Hamberger Hoagartn der Seetaler

Der Trachtenverein Seetaler Kirchseeon veranstaltet am Samstag, 16. März, um 20 Uhr im Gasthaus Hamberger in Eglharting zum 26. Mal seinen beliebten Josefi Hoagartn. Es spielen und singen De Saunaboarischen und der Wiehfarn Michael auf der Ziach, die Westacher Sänger aus Isen werden begleitet vom Deuschl Anton an der Harfe, und der Kirchseeoner Zwoagsang darf natürlich auch nicht fehlen. Sprecher ist in bewährter Weise Sepp Götz.

Der Eintritt ist frei, Einlass von 19 Uhr an. Eine Platzreservierung unter (08091) 32 76 wird erbeten.