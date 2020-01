Benannt nach dem berühmten Karneval von New Orleans, jährt sich die Gründung der Ebersberger Band Mardi Gras von Bernd Delakowitz und Rudi Baumann heuer zum 40. Mal. Der Dritte im Bunde, Karl-Heinz Mayer, ist seit 35 Jahren dabei. Zum Start in die Jubiläumsfeierlichkeiten greift die Gruppe tief in die Mottenkiste und spielt Songs aus allen vier Jahrzehnten der Bandgeschichte. Unter anderem werden Stücke vom ersten Auftritt 1980 im Pfarrsaal Grafing, damals als Vorgruppe von Schariwari, neu arrangiert dargeboten. Das Trio ist zu hören am Freitag, 31. Januar in Emmering, im Gasthaus Bichler ab 20 Uhr.