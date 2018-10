30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Gast aus Down Under Fix an den Saiten

Auf seiner Herbsttour durch Europa macht der australische Weltklasse-Gitarrist Michael Fix wieder in Grafing Halt: ein sympathischer Vollblutgitarrist, der neben einer beeindruckenden Technik und unbändiger Spielfreude vor allem einen musikalischen Aktionsradius von erstaunlicher Weite und Vielseitigkeit besitzt. Mit kultiviertem Ton und gehörigem Groove präsentiert Fix hochvirtuose Eigenkompositionen und Interpretationen aus Folk, Ragtime, Weltmusik, Jazz, Klassik, Pop und Musicals. Als Jugendlicher durch Chet Atkins inspiriert, hat Fix bereits an der Seite von Leo Kottke, Albert Lee, Martin Taylor und Tommy Emmanuel konzertiert. Als Autor für Filmmusik, Solist mit dem Adelaide Symphony Orchestra oder als begehrter Workshop-Dozent wird Michael Fix gleichermaßen geschätzt. Für seine Musik wurde er mit dem Golden Guitar Music Award in den Kategorien Best Instrumental und Best Instrumental Album Of The Year geehrt. Das Konzert findet statt am Sonntag, 4. November, um 19 Uhr im Café Hasi in der Grafinger Griesstraße.