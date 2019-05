16. Mai 2019, 21:51 Uhr Für sozialen Zweck Energieagentur sammelt weiter alte Handys

Insgesamt 64 alte Handys haben die Energieagentur und das Kreisbildungswerk bei einer gemeinsamen Aktion auf der Messe EGA eingesammelt. Der Erlös aus dem anschließenden Recycling und der Wiederverwertung geht an Familien in Not. Wegen des großen Erfolgs hat sich die Energieagentur Ebersberg-München entschlossen, die Handy-Sammlung bis Ende Juni für Missio fortzusetzen. Wer noch alte Handys zuhause liegen hat, kann diese von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr im Büro der Energieagentur, Eichthalstraße 10, in Ebersberg abgeben.