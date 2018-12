10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Für Ordnung sorgen Poing sucht Schulbusbegleiter

Dass sich einige Schüler in den Poinger Schulbussen recht rüpelhaft aufführen, beschäftigt Schulleitungen und Gemeinde seit längerem. Nun wollen sie in den Bussen ehrenamtliche Schulbusbegleiter einsetzen, um wieder Ruhe einkehren zu lassen. Die Helfer sollen dafür sorgen, dass alle Sitzplätze belegt werden und Schultaschen ordnungsgemäß verstaut werden. Auch tobende Kinder in die Schranken zu weisen, gehört zu den Aufgaben der Begleiter. Wer Interesse an der Übernahme dieses Ehrenamtes hat und über Zeit in den Mittags- und Nachmittagsstunden verfügt, kann sich an das Ordnungsamt der Gemeinde Poing, Telefon (08121) 9794-142, wenden. Die Ausbildung ist kostenlos, für die Zeit der Tätigkeit besteht Versicherungsschutz. Die Ehrenamtlichen erhalten eine Aufwandsentschädigung wie Schulweghelfer.