25. September 2018, 22:07 Uhr Für mehr Verkehrssicherheit Markt Schwaben testet Einbahnstraße

Die Gemeinde Markt Schwaben will die Kreuzung Weißgerberweg/Nagelschmiedgasse sicherer machen. Die Stelle gilt als unübersichtlich, auch aufgrund einer Verengung. Wenn ein Autofahrer schnell unterwegs ist, kommt es zu gefährlichen Begegnungen, gerade mit Fußgängern und Radfahrern - ohne Gehweg oder anderen Ausweichmöglichkeiten. Der zuständige Ausschuss des Gemeinderats hat daher beschlossen, andere Verkehrsführungen zu testen. Von Montag, 1. Oktober, an ist eine Einbahnstraße eingerichtet, die von Norden nach Süden verläuft. Sie beginnt an der Brücke hinter der Einmündung Am Hennigbach und endet am Weißgerberweg. Abbiegen aus dem Weißgerberweg Richtung Trappentreustraße wird nicht mehr möglich sein, auch nicht für Radfahrer. Die Regelung soll zunächst bis 16. November bestehen bleiben.