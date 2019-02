14. Februar 2019, 22:18 Uhr Für Kinder Kasperl in Aßling

Was der Kasperl im Zauberwald so alles erlebt, das zeigt das Münchner Kasperltheater am Sonntag, 17. Februar, um 15 Uhr im Aßlinger Gemeindesaal, Kirchplatz 1. Die Vorstellung hat keine Altersbeschränkung und dauert etwa 40 Minuten. Danach gibt es eine Überraschung für alle Kinder, weitere Infos unter (0152) 23 30 35 75.