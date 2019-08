Die Volkshochschulen im Landkreis Ebersberg befinden sich zwar noch in der Sommerpause, doch schon jetzt gibt es die Möglichkeit, sich über die neuen Programme im Herbst und Winter online zu informieren und Kurse zu buchen. Bei der VHS im Zweckverband Kommunale Bildung ist das Schwerpunktthema diesmal "Einfach leben", es geht um den Umgang mit Ressourcen, aber auch mit der eigenen Zeit. Das Heft, in dem alle Angebote zu finden sind, wird vom 7. September an alle Haushalte verteilt. Die VHS Vaterstetten beginnt bereits in der kommenden Woche damit, die Programme zu verteilen. Hier ist das Schwerpunktthema "Wohnen". Bei der Semesterauftaktveranstaltung am 20. September spricht dabei Unternehmer und Kreisrat Ernst Böhm. Als Chef der Firma B&O Wohnungswirtschaft kennt er die Herausforderungen der Themenbereiche Bauen, Wohnen und Verkehr gerade in der Wachstumsregion rund um München. Zu finden sind die Programme im Internet unter www.vhs-grafing.de und www.vhs-vaterstetten.de. Nach den Sommerferien sind alle Volkshochschul-Filialen wieder wie gewohnt geöffnet.