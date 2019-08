7. August 2019, 21:44 Uhr Für Grafing und Hohenlinden Geld aus der Städtebauförderung

Die Gemeinden Grafing und Hohenlinden erhalten in diesem Jahr insgesamt 120 000 Euro aus dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt". Dies teilen der Landtagsabgeordnete Thomas Huber sowie Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz (beide CSU) mit. Mit dem Förderprogramm Soziale Stadt wollen Bund und Länder die Städte und Gemeinden dabei unterstützen, die Lebensqualität in den einzelnen Quartieren zu verbessern. Die Wohn- und Lebensqualität in den Kommunen soll gesteigert werden, um Orte gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Vitalität langfristig zu bewahren und weiter auszubauen.

Hohenlinden erhält 90 000 Euro für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt. Damit soll der Siegerentwurf aus dem vorausgegangenen Architektenwettbewerb umgesetzt werden. Die Ortsmitte entlang der Hauptstraße vom Abzweig Isener Straße bis zur Münchner Straße samt Kirchvorplatz soll eine einheitliche und fußgängerfreundliche Gestaltung erhalten. Grafing erhält 30 000 Euro aus dem Förderprogramm für die Sanierung der Altstadt. Hier beginnen die Planungen erst. Es wird ein Integriertes Städtebauliches Konzept entwickelt, um die weiteren Schritte zur Ortssanierung zu planen.