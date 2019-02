27. Februar 2019, 21:56 Uhr Für Faschingsmuffel Kostümfreie Zone

Keine Lust auf Trump-Maske, Bienenflügel, Mexikanerhut oder Clownsnase? Auch nicht auf Stimmungsmusik, Ententanz und Karnevals-hits? Für Faschingsmuffel in Ausgehlaune ist das Ebersberger Alte Kino am Samstag, 2. März, die richtige Adresse: Unter dem Motto "Altes Kino Club" heizen DJs in der kostümfreien Zone mit fetziger Musik vom Plattenteller ein und bringen Gäste mit Lust auf lässiges Ambiente, heiße Dancefloor-Rhythmen und coole Drinks in Schwung. Reservierung nimmt die Vorverkaufsstelle im Alten Speicher unter (08092) 255 92 05 entgegen. Das Haus öffnet um 21 Uhr, Beginn ist zur gleichen Zeit.