28. April 2019, 22:30 Uhr Für eine gerechte EU DGB ruft zur Teilnahme an Maikundgebung auf

Für eine solidarische und gerechte Europäische Union wird in diesem Jahr bei der Maikundgebung in München demonstriert. Auch der Ebersberger DGB-Kreisverband ruft zur Teilnahme auf. Die Demonstration beginnt am 1. Mai um 9.45 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus in der Schwanthalerstraße. Um 11 Uhr startet die Hauptkundgebung am Marienplatz, Hauptredner ist in diesem Jahr der bayerische DGB-Vorsitzende Matthias Jena. Im Anschluss findet das Familienfest statt, bevor abends die DGB-Jugend mit ihrem laut.stark-Festival übernimmt.