13. Januar 2019, 21:43 Uhr Für Anfänger und Könner Kreativ mit der Volkshochschule

Wer sich einmal an der Aquarelltechnik versuchen will, hat vom Dienstag, 15. Januar, an bei der VHS Vaterstetten die Gelegenheit dazu. "Die Lust am Aquarell" heißt ein sechsteiliger Kurs, der um 15 Uhr beginnt. Anfänger wie Fortgeschrittene können die vielen Möglichkeiten der transparenten und lasierenden Malweise ausprobieren. Grund- und Aufbautechniken werden eingehend besprochen. Mitgebracht werden sollten Aquarellfarben in Künstlerqualität und Blöcke, nähere Informationen zu den benötigten Materialien gibt es beim Kursleiter, Telefon (08106)84 46.

"Flower Power" ist ein Kurs mit Gerhard Marquard am Wochenende 9. und 10. Februar betitelt. Die Teilnehmer widmen sich im VHS-Bildungszentrum an der Baldhamer Straße dem Malen von Tulpen. Voller Elan und farbenfroh werden große oder kleine Bilder gemalt und besprochen, inspiriert von Blumen. Dabei können ganz gegenständliche Kompositionen entstehen, aber gerne dürfen sich die Vorbilder auflösen und als abstrakte Farbpracht von der Leinwand leuchten. Anmeldung und nähere Informationen zu beiden Kursen über die VHS-Geschäftsstelle, Telefon (08106) 35 90 35, oder im Internet unter www.vhs-vaterstetten.de.