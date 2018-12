3. Dezember 2018, 22:06 Uhr Führung mit der VHS Retrospektive Alex Katz

Alex Katz gehört zu den beliebtesten Künstlern der Gegenwart und gilt als einer der wichtigsten Vorläufer der Pop-Art. Seine Porträtfiguren vor monochromen Hintergründen sind plakativ in der Formensprache von Werbung, Mode und Film inszeniert. Die VHS Vaterstetten bietet am Donnerstag, 13. Dezember um 17 Uhr eine Führung durch die Retrospektive im Museum Brandhorst an. Anmeldung unter (08106) 35 90 35 oder www.vhs-vaterstetten.de erforderlich.