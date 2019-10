Die Städtische Galerie Rosenheim öffnet ihr Depot im Rahmen der Retrospektive über den Künstler Hans Müller-Schnuttenbach (1889-1973) Im Rahmen der Präsentation "Alles Schnuttenbach!" wird das Depot der Städtischen Galerie - die Schatzkammer - geöffnet. Galerieleiterin Monika Hauser-Mair stellt am Sonntag, 3. November, von 14 Uhr an die Sammlungsarbeit des Hauses und die Betreuung der Bestände vor. Da nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern möglich ist, wird um eine Anmeldung gebeten. Der Maler Hans Müller, der sich später, nach dem Geburtsort seiner Mutter, zusätzlich Schnuttenbach nannte, gehört bis heute zu den bekanntesten Künstlern Rosenheims. Im Zentrum seiner Arbeiten steht die Landschaft, zunächst seiner schwäbischen Wurzeln, später seiner Wahlheimat, dem Rosenheimer Land mit dem Samerberg. Dank eines ungewöhnlichen Leibrentenvertrags zwischen dem Künstler und der Stadt Rosenheim verfügt die Städtische Galerie heute über eine umfassende Sammlung aus mehr als 1300 Werken. Das 70-jährige Bestehen der einstigen Vereinbarung zwischen dem Künstler und der Stadt Rosenheim war nun Anlass, sich diesem Landschaftsmaler wieder einmal in einer eigenen Ausstellung zu widmen. Wer mehr über die Sammlungsarbeit der Galerie, den Künstler Hans Müller-Schnuttenbach, seine Kunst und seine durchaus komplexe Beziehung zu Rosenheim erfahren möchte, hat bei der Depotführung die Gelegenheit dazu.