20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Führung durch Florenz-Ausstellung Geburtsort der Renaissance

"Florenz und seine Maler: Von Giotto bis Leonardo da Vinci": diese Ausstellung in der Alten Pinakothek kann man nun mit der Vaterstettener VHS besuchen. Die Führung findet statt am Mittwoch, 16. Januar, von 16.45 bis 18.15 Uhr. Die Stadt der Medici gilt als Geburtsort der Renaissance, neue Themen, Formen und Techniken ließen viele Meisterwerke entstehen. Treffpunkt an der Kasse.