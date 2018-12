9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Führerschein weg Polizei stoppt betrunkene Fahrer

Die Adventszeit ist ja auch die Zeit der Glühweinstände, der Advents- und Weihnachtsfeiern, nach deren Besuch man das Auto aber besser stehen lässt. Auf welcher Feier die beiden Autofahrer waren, welche die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr zog, ist zwar nicht bekannt - aber mehr als ein Tässchen Glühwein dürfte es schon gewesen sein. So hatte ein 42-Jähriger, den die Polizei am Samstagabend gegen 23.15 Uhr in Oberpframmern anhielt, laut Atemtest mindestens 1,1 Promille Alkohol im Blut. Auch ohne Test war den Beamten zuvor starker Alkoholgeruch bei dem Autofahrer aufgefallen. Der Mann wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt, seinen Führerschein musste er gleich abgeben. Genau wie eine 52-Jährige, welche die Polizei am Freitagabend in Vaterstetten kontrollierte. Auch hier stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, der Atemtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,2 Promille.