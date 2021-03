Von Alexandra Leuthner

Endlich mal eine gute Nachricht - der Frühling hat begonnen. Und wie es aussieht, hält sich das Wetter in den nächsten Tagen sogar weitgehend an den Kalender. Was jeden freut, der danach fiebert, den Rechen aus dem Schuppen zu holen oder die Hände tief in Gartenerde zu tauchen - auch wenn es für das Aussetzen von Blumen oder Kräutern noch viel zu früh ist. Auf gar keinen Fall vor den Eisheiligen Mitte Mai, empfiehlt der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landschaftspflege im Landratsamt, Harald Käsbauer.