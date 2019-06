2. Juni 2019, 21:51 Uhr Frische Ideen gesucht FDP Grafing veranstaltet Innovationsworkshop

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) greift - zeitlich wie inhaltlich - zu kurz und schreitet auch nicht schnell genug voran: Zumindest sieht das der Grafinger FDP-Ortsverband so. Deshalb startet er am Dienstag, 4. Juni, einen eigenen Innovationsworkshop. "Mitreden, diskutieren, mitmachen!!!", lautet der auffordernde Titel. Er stelle sich eine "neue Plattform in der Grafinger Lokalpolitik" vor, schreibt Claus Eimer, der stellvertretende Grafinger FDP-Ortsvorsitzende, in der Einladung.

"Die Stadtpolitik tritt zu viel auf der Stelle, Kreativität und Weitsicht sind verloren gegangen. Wir brauchen eine klare Vision und ein nachhaltiges Konzept für die Zukunft, nicht nur für die nächsten fünf bis zehn Jahre, sondern weit darüber hinaus!" Jetzt sei die Zeit, in der die Weichen für die nächsten Jahrzehnte gestellt werden müssten. Eimer schlägt etwa den Bau einer zweiten Grundschule vor und einen zweigleisigen S-Bahnausbau zwischen Grafing-Bahnhof und Ebersberg. Punkte wie diese müssten vor dem Hintergrund eines anhaltenden Siedlungsdrucks im Münchner Umland proaktiv angegangen werden. "Da sollte sich Grafing viel stärker engagieren und auf den übergeordneten Ebenen deutlich insistieren", fordert Eimer. Leute seien gefragt, die "frische Ideen haben und innovative Konzepte einbringen wollen". Ihnen wolle die FDP eine Plattform bieten. Beginn der Veranstaltung im Kastenwirt ist um 19.30 Uhr .