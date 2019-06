25. Juni 2019, 21:59 Uhr "Frieden auf dieser Welt" Musical der Musikschule

"Frieden auf dieser Welt" - um diesen großen Traum geht es beim Musical der Musikschule Vaterstetten, für das der Vorverkauf an diesem Mittwoch, 26. Juni, startet. Die beiden Aufführungen im Bürgerhaus Neukeferloh finden dann statt am Samstag, 13. Juli, um 19 Uhr und am Sonntag, 14. Juli, um 16 Uhr.

Das Musical wurde bereits in den Achtzigerjahren geschrieben von Hans-Georg Wolos, Komponist aus Neumünster, doch das Thema Frieden ist leider zeitlos. In dem Stück geht es darum, dass die Kinder eines Dorfes plötzlich auf sich allein gestellt sind, weil sich die Eltern total zerstritten haben, und Neid und Missgunst das Leben bestimmen. Die Kinder versuchen gemeinsam, neue Regeln für ein friedliches Miteinander zu finden. Eine spannende und abwechslungsreiche Geschichte also, die für Kinder ab zehn Jahren geeignet ist.

Die Vorbereitungen in der Musikschule Vaterstetten laufen auf Hochtouren. Matthias Gerstner, Chorleiter und Initiator dieses Projektes, probt bereits seit Wochen mit seinem Kinder- und Jugendchor Crescendo, der aus mehr als 60 Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren besteht. Ein Elternteam hilft bei der Dramaturgie, den Kostümen und nicht zuletzt beim Bühnenbild. Ganz neu gibt es in diesem Jahr ein eigens zusammengestelltes Musicalorchester mit dem Namen Haste Töne, das unter der Leitung von Musikschulleiter Bernd Kölmel live spielen wird. "Wir sehen die fächerübergreifende Musiktheaterarbeit als wertvolle Erfahrung für unsere Schülerinnen und Schüler, denn hier können sie erleben, wie ein Stück Schritt für Schritt zusammengeführt wird", so Kölmel, der sich begeistert zeigt von der Motivation aller an dem Projekt Beteiligten.

Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region oder bei der Musikschule Vaterstetten unter www.musikschule-vaterstetten.de oder unter 08106/9954930.