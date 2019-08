Artikel per E-Mail versenden

Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten sucht freiwillige Helfer, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes bei der Arbeit mit älteren Menschen mitarbeiten wollen. Darauf weist Oliver Westphalen, Geschäftsführer der Nachbarschaftshilfe, nun hin. "Unsere Freiwilligen übernehmen schwerpunktmäßig logistische Aufgaben, fahren unseren NBH-Mobilen Mittagstisch oder helfen bei der Betreuung und Pflege älterer Menschen in ihrer Häuslichkeit", erläutert er. Wer Interesse an dem NBH-Einsatz hat, kann Kontakt aufnehmen unter Telefon (08106) 36 84-6 oder schickt die Bewerbung an info@nbh-vaterstetten.de.