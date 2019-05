1. Mai 2019, 22:04 Uhr Freilichttheater in Ebersberg Die Heilerin und ihre Brüder

Ebrachtaler spielen Stück über die Familie Nonnenmacher

Ein Volksstück mit Bezug zur Ebersberger Gegend und nach teils wahren Begebenheiten bringen die Ebersberger Trachtler diesen Sommer erstmals als Freilichttheater zur Aufführung: "D' Doktabäurin" oder "Die Haberltöchter von Marschall", geschrieben 1951 von dem Tegernseer Autor Georg Stöger-Ostin. Gespielt wird auf dem Gelände rund um das Vereinsheim der Ebrachtaler in Ebersberg, und zwar von Mittwoch, 24. Juli bis Sonntag, 28. Juli. Der Vorverkauf startet an diesem Donnerstag, 2. Mai.

Die "Doktabäurin", eine legendäre Frauengestalt Bayerns im 19. Jahrhundert, war Teil der berüchtigten Familie Nonnenmacher aus Vaterstetten. Die SZ Ebersberg berichtete zuletzt Ende 2018 unter dem Titel "Wahre Räuberpistolen" über die Geschichte der Verbrecherbande. Amalie (Mali) Nonnenmacher wurde geboren am 4. Oktober 1826 in Vaterstetten, später erwarben die Eltern das "Haberl-Anwesen" in Marschall, einem Dörflein in der Nähe von Holzkirchen, Landkreis Miesbach und zogen mit ihren Kindern dorthin. Wie es auf dem Land üblich ist, blieb der Haus- bzw. Hofname gleich. Während Amalie von ihrer Mutter die Kunst des Heilens und der Kurpfuscherei lernte und sich hierbei sehr talentiert zeigte, verübte ein Großteil ihrer Brüder in der näheren und weiteren Umgebung, auch im Gerichtsbezirk Ebersberg, mit weiteren Gesinnungsgenossen vielerlei Verbrechen und Schandtaten, welche auch aktenkundig sind.

Das Stück spielt in den frühen Jahren, in denen Amalie mit dem Heilen und Kuren anfängt, sich dadurch größerer Beliebtheit in der Bevölkerung erfreut und von dieser als "Doktabäurin" betitelt wird. Es handelt aber auch von einer unerfüllten Liebschaft und dem unseligen Treiben der Brüder. Der schlechte Ruf der Familie, die Angst, die die Verbrecherbande verbreitet, belastet auch die Zukunft der Schwestern, der Haberltöchter. Doch Amalie ist sehr ehrgeizig, sie will hoch hinaus, weg von dem schlechten Ruf der Familie.

Karten und weiter Infos gibt es online unter www.ebrachtaler-ebersberg.de, in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers in Ebersberg, Klosterbauhof 4, oder unter (08092) 255 92 05.