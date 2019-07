28. Juli 2019, 21:34 Uhr Frauenneuharting Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Am Samstag ist es bei Frauenneuharting zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der Kreisstraße EBE 20 zwischen Steinkirchen und Gersdorf war eine 69-Jährige aus dem südlichen Landkreis gegen 13 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Gersdorf unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam sie von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Warum sie von der Straße abkam, ist laut Polizei ungeklärt. Ersthelfer befreiten die 69-Jährige aus dem Auto, entfernten sich jedoch unerkannt vom Unfallort. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Ebersberg, Tel. (08092) 8268-0, in Verbindung zu setzen, etwa, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Frau wurde in die Kreisklinik gefahren. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Aßling und Frauenneuharting.