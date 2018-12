6. Dezember 2018, 21:58 Uhr Frauenneuharting Chor, Bläser und mehr

Der Kirchenchor Frauenneuharting veranstaltet am Samstag, 8. Dezember, um 19.30 in der Kirche ein Adventssingen unter dem Motto "Gekommen ist die Zeit". Neben dem Chor wirken mit die Frauenneuhartinger Bläser, die Geschwister Baumgartner und die Höglinger Stubenmusi. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Luise Dirmhirn.