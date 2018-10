17. Oktober 2018, 22:08 Uhr Frauenchor Marlene und mehr

Der Frauenchor des Sänger- und Orchestervereins Ebersberg lädt am Samstag, 20. Oktober, um 19 Uhr zu seinem Herbstkonzert ins katholische Pfarrheim an der Baldestraße ein. Das Programm steht unter dem Motto "Das gibt's nur einmal" und beinhaltet Filmmelodien aus den 1930er-und 1940er-Jahren, auch auf eine Hommage an Marlene Dietrich darf man sich freuen. Als Gastchor tritt der Männerchor Steinhöring unter der Leitung von Bärbel Starringer mit Evergreens auf. Für Begleitung sorgt Maria Rose am Klavier. Mit dabei ist auch das Salonorchester Melange unter Anne-Kathrin Kabitzke mit bekannten Film- und Operettenmelodien. Das Konzert steht unter der Gesamtleitung von Ursula Roth. Karten gibt es in Ebersberg beim Modehaus Schug und Buch-Otter.