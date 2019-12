Endlich Weihnachten - das Fest der Liebe, der Verheißungen und Heilsversprechen. Auch bei zwei Pariser Familien ist der Heiligabend - vermeintlich harmonisch - in vollem Gange. Doch anstatt behaglichem Beisammensein entwickelt sich das Weihnachtsfest bei ihnen zum Albtraum der gutbürgerlichen Eintracht. Geboten ist jede Menge Konfliktpotenzial, so dass das Chaos schnell seinen Lauf nimmt: Eine hochschwangere Gastgeberin, ein Schwiegermonster, ein unerwarteter Gast, schlechte Witze, ein falscher Weihnachtsmann, ein richtiger Fleischer, Liebe auf den ersten Blick und schließlich ein Christkind lassen die familiären Abgründe für den Zuschauer zu einem höchst amüsanten Spektakel kulminieren, bei dem kein Auge trocken bleibt.

In dem Stück "Weihnachten auf dem Balkon", das erst 2015 in Paris uraufgeführt wurde, ist dem französischen Autor Gilles Dyrek eine äußerst amüsante Komödie gelungen - fernab von jeglichem Weihnachtskitsch. Wie schon bei "Venedig im Schnee" brilliert der zeitgenössische Dramatiker mit witzigen und rasanten Dialogen. Dyrek hat hier eine sprachliche Sinfonie komponiert, die dem Publikum allerhand Bauchmuskeltraining bietet und kaum Zeit zum Durchatmen lässt. Und eines ist sicher: Die Zuschauer werden sich wiedererkennen...

Nicht nur in Frankreich, sondern auch hierzulande war "Weihnachten auf dem Balkon" schon auf vielen großen und kleinen Bühnen zu sehen, nun präsentiert der Theaterverein Markt Schwaben eine neue Inszenierung. Premiere feiert sie am kommenden Samstag, 7. Dezember, im Theater am Burgerfeld. Das Besondere an der Dramaturgie dieses Stücks ist: Sämtliche Handlungen spielen sich, wie der Titel schon ahnen lässt, auf lediglich zwei Balkonen eines Mehrfamilienhauses ab. Außerdem sollen alle Figuren von einem nur sechsköpfigen Ensemble dargestellt werden. Das heißt, dass die Darsteller vor ganz besondere Herausforderungen gestellt sind, denn jeder der Sechs bekleidet gleich zwei Rollen gleichzeitig. Das bedeutet schnelle Umzüge und Szenenwechsel, was natürlich zusätzliche Komik mit sich bringt. In Markt Schwaben zu erleben sind die Schauspieler Michael Siegert, Sabine Bogenrieder, Andrea Kopietz, Markus Palmié, Frank Seidl und Ferdinand Maurer. Letzterer hat auch die Regie übernommen - und verspricht: "Diese Komödie passt perfekt zur Vorweihnachtszeit!"

Weitere Vorstellungen von "Weihnachten auf dem Balkon" im Theater am Burgerfeld, Münterstraße 5, finden statt am Freitag, 13., Samstag, 14., sowie am Samstag, 21. Dezember. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten sind erhältlich im Vorverkauf zu je 13 Euro im Internet unter www.theater-marktschwaben.de und jeden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr im Vorverkaufsbüro des Theatervereins (Schloßplatz 1 in Markt Schwaben). Restkarten zu je 15 Euro gibt es je nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.