Das Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben öffnet am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr wieder seinen "Jazz-Keller" (Theaterraum). Zu Gast sind diesmal die Creole Clarinets, ein Quintett der europäischen Spitzenklasse. Uli Wunner und Thomas L'Etienne pflegen seit 40 Jahren eine musikalische Freundschaft und ihre gemeinsame Liebe für den originären New Orleans Jazz sowie für die Samba- und Choromusik aus Rio de Janeiro. Durch viele Aufenthalte in der Mutterstadt des Jazz konnten beide ihren eigenen Sound und Stil perfektionieren. Anlässlich ihres Bühnenjubiläums haben sie nun eine neue CD eingespielt, die sie beim Konzert präsentieren werden. Begleitet werden Wunner und L'Etienne von ihrer kongenialen Rhythmusgruppe aus Harry Kanters (Piano), Karel Algoed (Bass) und Stephan Treutter (Drums). Veranstalter ist der Förderverein des Gymnasiums, der Eintritt frei; Spenden sind erwünscht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.