17. August 2018, 21:54 Uhr Fraktionsvorsitzende der Grünen Katharina Schulze in Grafing

"Frag Katharina", das ist das Motto am Montag, 20. August, am Grafinger Hans-Eham-Platz. Zu Gast ist dort von 12 Uhr an Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Sie steht für "lockere Gespräche und für alle Fragen aus der Bevölkerung zur Verfügung", wie es in der Pressemitteilung heißt. Es werden Biertische und Schirme aufgestellt, so dass man hier auch seine Mittagspause verbringen kann.