17. August 2018, 21:55 Uhr Fotowettbewerb des KBW Europa im Sucher

Wie viel Europa steckt im Landkreis Ebersberg? Der Frage will das Kreisbildungswerk nun nachgehen und veranstaltet dazu einen großen Fotowettbewerb. Dieser ist der Auftakt zum Europa-Schwerpunkt der katholischen Familien- und Erwachsenenbildungseinrichtung, mit Beginn des Herbst/Winter-Semesters werden zahlreiche Veranstaltungen unter dem Jahres-Motto "Europa (er)leben" stehen.

Der Fotowettbewerb ist Teil der "Langen Nacht der Bildung", die am 21. September in Zusammenarbeit mit der Glonner Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung Schloss Zinneberg stattfindet und natürlich ebenfalls ganz im Zeichen von Europa steht. Die nicht ganz einfache Aufgabe im Fotowettbewerb besteht darin "Europa und die Spuren, die Europa im Landkreis hinterlassen hat, zu entdecken und auf Foto zu bannen", wie das KBW in seiner Einladung schreibt. Schirmherr des kreativen Wettbewerbs ist Landrat Robert Niedergesäß. In seinem Grußwort unterstreicht Niedergesäß die Bedeutung und die wichtige Funktion Europas: "Europa ist die größte Friedensbewegung aller Zeiten und der europäische Gedanke ist wichtiger denn je." Da zu einem ordentlichen Wettbewerb auch ein ordentlicher Gewinn gehört, laden die Veranstalter den Gewinner des Foto-Wettbewerbs zu einer Wochenendreise für zwei Personen nach Straßburg ein. Die Führung durch das Europaparlament übernimmt die langjährige Europaabgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende der CSU, Angelika Niebler.

Die Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zum Download der Fotos zum Wettbewerb finden sich auf der Homepage des Kreisbildungswerk www.kbw-ebersberg.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 16. September. Alle eingereichten Fotos werden im Rahmen der Langen Nacht der Bildung am 21. September auf Schloss Zinneberg ausgestellt, auch die Preisverleihung findet bei der Langen Nacht statt.