Die Fotografie mit dem Weitwinkel- oder Ultraweitwinkelobjektiv ist eine besondere Herausforderung. Hier gelten andere Regeln als bei einer Normalbrennweite oder einem Teleobjektiv. Deswegen bietet die VHS nun in Poing einen Kurs zu dem Thema an. Wohin mit dem Fokus? Was tun, wenn das Bild zu voll ist? Wie bringe ich das Wichtige in den Mittelpunkt? Wie kann ich auch mit einem Weitwinkelobjektiv Porträts machen? Auf all diese Fragen geht Oliver Schlecht bei der VHS in Poing ein. Der Sonntag, 13. Oktober, gehört von 9 bis 18 Uhr all diesen Themen. Dabei wird die Theorie auch durch die Praxis ergänzt. Die Kursgebühr beträgt für dieses Tagesseminar 48 Euro. Es ist geeignet sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene in der Weitwinkelfotografie. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.vhs-vaterstetten.de oder telefonisch unter (08106) 35 90 91. Die Kursnummer lautet 5724.