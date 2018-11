27. November 2018, 21:56 Uhr Fotografie Ohne Worte vielsagend

... Günther Keil sein "Ballet in blue" in Regensburg, ...

Dem "Camera Club Markt Schwaben" geht es um Bilder mit Ideen. Am Wochenende präsentiert er sich mit einer Jahresausstellung im Rathaus

Von Anja Blum, Markt Schwaben

"Ästhetik ist für uns nicht der einzige Kern der Fotografie", sagt Günther Keil, Vorsitzender des Markt Schwabener "Camera Clubs". "Erkennen und Nachdenken sind uns im Grunde wichtiger." Deswegen habe sich der Verein heuer - unter anderem - an dem Projekt "Insekten brauchen unsere Hilfe" des Markt Schwabener Aktivkreises Umwelt beteiligt. Es entstanden Bilder aus einem insektenfreundlichen Garten und von Wildblumen, die der Bauhof ausgesät hatte, im Jugendzentrum bot man einen Fotoworkshop zum Thema an und bei einer Infoveranstaltung war der Club mit seinen Arbeiten vertreten. "Wir wollten mit Bildern auf die kleinen Kostbarkeiten aufmerksam machen und vermitteln, dass man fast überall - auf dem Balkon, im eigenen Garten oder auf Brachflächen - etwas für Insekten tun kann", erklärt Keil.

Doch dieses Engagement alleine füllte das vergangene Clubjahr freilich nicht aus, darüber hinaus gab es etliche andere Projekte und Themen. Einen Überblick über die Arbeit des Markt Schwabener Camera Clubs verschaffen kann man sich nun am Wochenende bei der Jahresausstellung im Markt Schwabener Rathaus. Sie ist geöffnet am Samstag und Sonntag, 1./2. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Hier zeigen 15 Autorinnen und Autoren, was zeitgenössische Fotografie zu bieten hat, und welche Motive ihnen ganz persönlich besonders Freude bereitet haben.

So findet der Besucher ein breites Spektrum an Bilderthemen - vor allem Naturaufnahmen in allen Schattierungen, vielfältige Architekturporträts und fotografische Dokumentationen kultureller Veranstaltungen. Mal sind die Farben expressiv, mal zurückhaltend; mal ist die Bildauffassung klassisch, mal experimentell. Fast ein Drittel der Bilder erfreut durch Schwarz-Weiß, so dass keine Farbe von Strukturen und Stimmungen ablenkt. "Wenn Kreativität und Vielfalt die Besucher emotional ansprechen, erfüllt das die Aussteller mit großer Befriedigung", sagt Keil. Um den Gästen im Rathaus allerdings ein wenig Orientierung zu bieten, versucht der Camera Club, die Bilder nach Aussage oder Idee zu sortieren: Jede Ausstellungswand wird ein Thema haben.

Die Eindrücke, die die Markt Schwabener von ihren Streifzügen durch die Natur mitgebracht haben, reichen von wie gemalten Wasserfällen in Schliersee (Robert Müller) über spektakuläre Kakteenblüten in Schwarz-Weiß (Walter Schneider) und zauberhaft verfremdete Waldimpressionen (Erika Müller) bis hin zu fröhlichen Szenen aus einem Spatzenleben (Klaus Lüders). Aber auch das Thema Architektur setzen die Aussteller ganz unterschiedlich um. Sie nehmen den Betrachter mit auf eine weite Reise: Man kann hier die Pinakothek der Moderne aus neuem Blickwinkel entdecken (Günther Keil), die Kirchen der Bodenseeinsel Reichenau (Klaus Lüders), eine längst verlassene DDR-Industrieanlage (Annegret Kawan), den Marktplatz von Coburg zur Blauen Stunde (Walter Schneider), die modernen Gebäude Berlins (Robert Müller) oder spannende Treppenhäuser in Stralsund (Reinhold Panjan). Und auch kulturell waren die Fotografen höchst aktiv: Sie haben zum Beispiel die Arbeit von jugendlichen Künstlern porträtiert (Hans-Jürgen Fess), das kollegiale Miteinander eines Streichquartetts beobachtet (Christoph Keil) und gekonnt den Auftritt einer Badischen Brass-Band eingefangen (Fritz Kramer). Darüber hinaus präsentiert der Camera Club freilich viele fotografische Experimente - mit Licht und Farbe freilich, Geometrien, Wasserwellen oder gefrorenen Seifenblasen.

Welche gemeinsamen Aktionen das Clubleben zuletzt geprägt haben, zeigt der Verein mittels digitaler Bilderrahmen in kurzen Rückblicken. Neben Bild- und Themendiskussionen fanden drei Ausflüge statt, die Fotografen besuchten das Fest der Brauerei Schweiger, den "Brandner Kasper" des Markt Schwabener Theatervereins und die alte Reichsstadt Nürnberg. Zudem können die Aussteller diesmal, da der Sitzungssaal nun renoviert ist, nach zweijähriger Pause wieder in digitalen Überblendschauen kurze Geschichten erzählen, die sie in heimatlichen Gefilden oder im Urlaub erlebt haben: Reinhold Panjan hat "Wolken" beobachtet, Dagmar Kunz in Andalusien die "Küste des Lichts" gefunden, Robert Müller "Oslo als Stadt der Kontraste" erlebt und Günther Keil "Russlands Schatzkammer im Norden" geöffnet - Sankt Petersburg. Bei Erika Müller heißt es: "Es war einmal ein Schlachthof", und die "Geometrie im Lahntal" zeigen Klaus Lüders und Günther Keil gemeinsam.

Dabei lädt die Jahresausstellung nicht nur zum Schauen ein, die Camera-Leute freuen sich auch auf Fragen und Gespräche über einzelne Bilder oder das Thema im Allgemeinen. Auch ihr Knowhow zu den einzelnen Schritten der Fotografie - wie Sehen, Aufnehmen, Bearbeiten, Präsentieren - geben sie gerne weiter. Schließlich möchte der Camera-Club anstecken mit seiner Freude an Ästhetik, Erkennen und Nachdenken.

"Foto 2018": Jahresausstellung des "Camera Clubs Markt Schwaben" im Rathaus-Foyer, Samstag und Sonntag, 1./2. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei