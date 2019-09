"Unterwegs" - so nennt Gerdi Sautner ihre Fotoausstellung, die derzeit im Kulturcafé Neukeferloh zu sehen ist, denn sie lädt den Betrachter dazu ein, an ihren Ausflügen teilzuhaben. Besonders gern ist Sautner in den Bergen unterwegs. Hier entdeckt sie immer wieder zahlreiche schöne Motive, die sie mit ihrer Kamera einfängt. Gerdi Sautner war viele Jahre Mitglied in einem Fotoclub, dort wurden ihre Bilder wiederholt ausgestellt. Mit dem Club hat sie zudem schon viele Preise gewonnen. Ihr größter Erfolg war der dritte Platz bei einer internationalen Städtemeisterschaft in der Einzelwertung. Die Ausstellung im Kulturcafé Neukeferloh (Bürgerhaus, Leonhard-Stadler-Straße 12) kann bis Ende November zu den Öffnungszeiten der Bücherei besichtigt werden.