Will den Menschen in seiner Praxis ganzheitlich helfen: der Zornedinger Hausarzt Marc Block.

Vom Herzspezialisten zum Hausarzt - für diesen ungewöhnlichen Weg hat sich Marc Block entschieden, der seit 2011 eine eigene Praxis im Zornedinger Ortsteil Pöring betreibt. Um die Begeisterung für seine Arbeit weiterzugeben und eine ortsnahe Fortbildung anzubieten, organisiert der 51-Jährige nun das erste "Ebersberger Hausarztforum". Im Interview spricht Block über die Vielseitigkeit des Berufs und erklärt, wie wichtig gut ausgebildete Ärzte gerade für den Landkreis Ebersberg sind.

SZ: Sie sind eigentlich Kardiologe und haben lange Zeit als Oberarzt der Inneren Abteilung der Kliniken in Rosenheim und Bad Aibling gearbeitet. Inzwischen betreiben Sie eine Hausarztpraxis. Ist das nicht ein ziemlicher Abstieg in der Mediziner-Karriere?

Marc Block: Das ist natürlich ein anderes Arbeitsfeld, aber ich würde meinen Wechsel von der Kardiologie zur Hausarztpraxis eher als Bereicherung meines beruflichen Spektrums sehen. Die Arbeit in der hausärztlichen Medizin erscheint mir hierbei als absolut gleichwertig zu anderen fachärztlichen Tätigkeiten.

Das müssen Sie jetzt bitte erklären.

Die medizinische Ausbildung fängt zunächst sehr breit an mit vielen verschiedenen Fächern, mündet aber letztendlich in einer fachärztlichen Schwerpunktbildung. Das geht dann natürlich auf Kosten der Breite. Bei mir war es so, dass ich zunächst die Ausbildung zum Internisten gemacht habe, um mich dann auf die Arbeit am Herzen, also die Kardiologie, zu spezialisieren. Bei der fachärztlichen Behandlung kommt man aber irgendwann an den Punkt, an dem man den Patienten abgeben muss. Das heißt, ich habe ihn zwar an einer Stelle versorgt, aber das Ganze andere, was den Menschen ja auch ausmacht, das blieb dabei eben auf der Strecke.

Wie geht man als Arzt damit um?

Für mich war das eine zunehmend unbefriedigende Situation. Also habe ich etwas gesucht, wo ich zwar weiterhin fachärztlich spezialisiert arbeiten, aber auch die grundlegenden Probleme der Patienten behandeln kann. Diese individualisierte Medizin hat mir zuletzt einfach gefehlt in der Klinik. Und das war der Moment, an dem ich entschieden habe, dass ich künftig hausärztlich tätig sein will, um den gesamten Menschen im Fokus zu haben.

Worin besteht für Sie diese ganzheitliche medizinische Versorgung?

Einerseits aus der fachärztlich spezialisierten Arbeit, die ich ja weiterhin mache. Darüber hinaus aber auch aus der Beratung im Hinblick auf Krankheitsvorsorge, der psychologischen Betreuung von Patienten oder auch der palliativen Versorgung von Menschen am Lebensende, die jetzt keinen medizinischen Eingriff mehr brauchen. Mir ist eben wichtig, dass ich einfach allumfassend helfen kann. Und das kann ich jetzt als Hausarzt viel mehr.

Das hört sich so an, als hätten Sie ihre Entscheidung bisher nicht bereut.

Ich habe das tatsächlich keine Minute lang bedauert. Viele haben mich damals zwar gefragt, ob ich das wirklich machen will. Aber ich war von Anfang an mit Begeisterung dabei und finde den Beruf nach wie vor jeden Tag spannend.

Was macht diesen besonderen Reiz aus, als Hausarzt zu arbeiten?

Jeder Tag bringt etwas anderes. Neue Krankheitsfälle, neue Krankheitsverläufe. Hier kommt in der Früh jemand mit einer akuten Lungenembolie herein, dann hat der nächste Patient ein Hautproblem, der dritte schreibt eine Matheklausur und ist furchtbar aufgeregt. Sie sehen, das ist jeden Tag vollkommen anders. Ich finde das faszinierend - und das ist der Grund, warum ich diese Begeisterung weitertragen möchte.

Das tun Sie nun, indem Sie das erste Ebersberger Hausarztforum organisieren.

Wir sind im Landkreis Ebersberg bezüglich der Hausärzteversorgung noch recht gut aufgestellt. Damit das aber so bleibt, muss man etwas tun. Und so kam die Idee für das Hausarztforum zustande. Das dient sicherlich dazu, meine Begeisterung für den Beruf an junge Kolleginnen und Kollegen weiterzutragen und somit neue Hausärzte zu gewinnen, aber auch den etablierten Ärzten vor Ort eine hochwertige und unabhängige Fortbildung anzubieten.

Wie wichtig ist es als Hausarzt, immer weiter dazuzulernen?

Die Weiterbildung ist ein notwendiger Bereich unseres Arbeitslebens, zu dem wir auch verpflichtet sind. Mir als Ausbildungsbeauftragter für Allgemeinmedizin liegt das besonders am Herzen. Vor allem im Süden des Landkreises haben wir recht wenige Fachärzte. Wenn wir aber eine regelmäßige Fortbildung anbieten und selber besser werden, können wir vielleicht manchen Facharztbesuch sogar vermeiden oder hinausschieben. Es ist deshalb für den Landkreis wichtig, dass auch die Hausärzte weiterhin auf einem hohen Niveau arbeiten.

Was erwartet denn die Teilnehmer konkret beim Hausarztforum?

Ich möchte ein Forum haben, an dem sechs, sieben Themen an einem Tag behandelt und die Vielfalt des Berufsbildes widergespiegelt wird. Einen bunten Strauß an verschiedenen Fachrichtungen eben. Daneben wird es auch Workshops geben, denn als Hausarzt muss man ein Teamplayer sein. Auch die medizinischen Fachkräfte müssen mit im Boot sein. Und ich finde, das dient einfach der Kultur des Zusammenarbeitens, wenn man Fortbildungsveranstaltungen hat, bei denen man als Team gemeinsam lernen und arbeiten kann. Aber auch die Ärzte untereinander sollen bei dem Forum in Kontakt treten. Der gegenseitige Austausch ist ganz wichtig.

Wie fällt die Resonanz bislang aus?

Bis jetzt haben sich bereits rund 150 Leute angemeldet. Erfreulicherweise aber nicht nur aus der Region, sondern auch aus den angrenzenden Landkreisen. Auf diese Weise kann man den Blick auch so ein bisschen auf Ebersberg lenken - und vielleicht lässt sich der ein oder andere Kollege ja hier mal nieder.

Die Teilnahme am Forum ist kostenlos. Wie stemmen Sie das Ganze dann?

Das geht natürlich nur über Netzwerke. Dazu zählen hier die Gesundheitsregion Plus, der Ärztliche Kreisverband, die Kreisklinik und das Institut für Versorgungsforschung, die das Forum als starke Partner unterstützen. Ich wollte explizit kein Geld von der Industrie haben. Die Veranstaltung soll absolut lobbyfrei gestaltet sein und nur mit den Vorträgen, die ich wissenschaftlich für wichtig erachte.

Erstes Ebersberger Hausarztforum am Mittwoch, 13. November, von 14 bis 22 Uhr in der Kreisklinik Ebersberg, Pfarrer-Guggetzer-Straße 3. Teilnahme kostenlos. Einnahmen aus Kuchen, Getränken und Spenden gehen an ein Kinder-Hilfsprojekt der Pfarrgemeinde Ebersberg. Infos und Anmeldung unter www.ebersberger-hausarztforum.de.