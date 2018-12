10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Forstinning Zweimal Totalschaden bei Frontalcrash

Glück im Unglück hatten zwei Autofahrerinnen, die am späten Sonntagabend frontal mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen sind. Eine 53-Jährige wollte gegen 22.30 Uhr von Forstinning kommend aus der Münchener Straße in die Ebersberger Straße in Fahrtrichtung Markt Schwaben abbiegen. Dabei übersah sie eine 18-jährige Fahranfängerin, die aus Markt Schwaben Richtung Ebersberger Forst fahren wollte. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem an beiden Autos Totalschaden entstand. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Polizei auf etwa 25 000 Euro belaufen. Verletzt wurde bei dem Unfall aber glücklicherweise niemand.