19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Forstinning Ungewöhnlich persönlich

Inzwischen ist es schon Tradition: Unter dem Motto "Weihnachten mit der Gnadenkapelle" zieht die Band alljährlich Bilanz - mit ihren Liedern, die im bayerischen Dialekt von persönlichen Erfahrungen und Zuständen berichten. Die Gnadenkapelle leuchtet dabei auch heikle Gefühlsbereiche mit ironischer Verschmitztheit aus, eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen humorig-frecher Unbeschwertheit und dramatischem Abgrund. Ein Abend, der Geist und Gehör anregt und vor allem eines ist: ungewöhnlich persönlich. In der Gnadenkapelle spielen Val Dasch, Gitarre, Gesang, Kathrin Nagy, Gesang, Bertram Liebmann, Keyboard, Josef Hanslmeier, Trompete, Bo Baumann, Bass, und Max Eder, Schlagzeug. Das Konzert findet statt im Kuhstallgewölbe der Wolfmühle bei Speis und Trank, und zwar am Samstag, 22. Dezember. Einlass ist von 19 Uhr an, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro beziehungsweise zwölf Euro für Schüler und Studenten. Reservieren kann man per Mail an bestellung@wolfmuehle.de.