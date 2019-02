20. Februar 2019, 21:37 Uhr Forstinning Schön schreiben

Egal, ob in Zeitschriften, auf einer Packung Taschentücher oder dem Tischset im Lieblings-Café um die Ecke: Sogenannte "Handletterings" begegnen uns überall, der Trend wächst und wächst. Um die Kunst der schönen Buchstaben geht es nun auch am Samstag, 23. Februar, beim Künstlerbedarf Boesner in Forstinning. Zu Gast ist Franziska Feistner und zeigt: "Handlettering kann jeder". Von 11 bis 13 sowie 14 bis 16 Uhr können Interessierte ihr über die Schulter schauen, Fragen stellen oder einfach mitmachen und die Grundlagen des Handletterings mit verschiedenen Stiften und Schriftarten kennen lernen. Die Vorführung ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht nötig.