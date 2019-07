15. Juli 2019, 22:00 Uhr Forstinning Radlerin bei Sturz verletzt

Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine Fahrradfahrerin am Sonntag kurz nach 15 Uhr im Tilsiter Weg gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Die 54-Jährige war laut Polizei bei starkem Regen mit ihrem Hund an der Leine auf dem Nachhauseweg. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Poing melden.