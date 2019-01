25. Januar 2019, 21:40 Uhr Forstinning Nachfrage-Endspurt für Glasfaser-Netz

Ein knappes Drittel der Forstinninger hat sich bisher zu einem Vertrag mit der Deutschen Glasfaser (DG) entschlossen. Weil dem Unternehmen damit noch Kunden zu ihrer 40-Prozent-Schwelle fehlen, ab der es ausbauen lässt, hatte die DG die sogenannte Nachfragebündelung verlängert. Stichtag ist nun Montag, der 28. Januar. Der Servicepunkt am Gewerbebogen 2 ist am Samstag, 26. Januar, zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet; am Montag dann von 10 bis 19 Uhr. Bürgermeister Rupert Ostermair hat sich mit einem Vertrag für die Liegenschaften der Gemeinde für den eigenwirtschaftlichen Ausbau der DG bekannt; dieser bleibt freilich an die Auszählung am Monatsende gekoppelt. Forstinning wäre die neunte Gemeinde im Landkreis Ebersberg, die Glasfaser bekommt. In Zorneding ist der Ausbau nach mehreren Verzögerungen zur Zeit im Endspurt.