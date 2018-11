6. November 2018, 22:22 Uhr Forstinning Himmlische Aquarelle

Einen Namen, der Überirdisches verspricht, trägt die neue Ausstellung der Forstinninger Galerie im Tiermuseum: Unter dem Titel "Himmlische Engel und irdische Paradiese" sind dort nun Aquarelle von Sylvia Ibach und Eugenie Meyden zu sehen. Vernissage ist am Donnerstag, 8. November, um 19 Uhr. Die aus Mönchengladbach stammende Ibach ist Schöpferin der Engel in der Schau. Ihre Werke haben auch international schon Anklang gefunden, bei Expositionen in Hamburg, Hannover, Dresden, Avignon, Krakau und Neu Delhi. Seit 2013 wohnt sie in Radebeul bei Dresden und gehört der Deutschen Aquarellgesellschaft an. Gründungsmitglied dieser Vereinigung ist die zweite beteiligte Künstlerin, Meyden. Sie hat sich auf die Naturmalerei spezialisiert, Blumen und geheimnisvolle Wälder sind ihre Hauptmotive. Dabei möchte sie auch auf die zunehmende Bedrohung der hiesigen Flora und Fauna aufmerksam machen. Die Aquarelle von Ibach und Meyden sind dann bis Januar in der Galerie im Tiermuseum zu sehen.