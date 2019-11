Mit dem Glasfaserausbau in Forstinning geht es voran: Die Deutsche Glasfaser hat nun den Hauptverteiler für das zukünftige Glasfasernetz in Forstinning aufgestellt. Im sogenannten "Point of Presence" laufen alle Glasfaseranschlüsse zusammen. Er leitet den ankommenden und abgehenden Datenverkehr weiter. Die Tiefbauarbeiten und die Verlegung der Leerrohre laufen bereits seit Mitte Oktober.