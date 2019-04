4. April 2019, 22:12 Uhr Folsom Prison Band Hommage an Cash

An den "King of Country" erinnern, das fortsetzen, was Johnny Cash einst geschaffen hat, ist das Anliegen der Folsom Prison Band. Am Sonntag, 7. April, gibt die Country-Formation ein Konzert in der Trattoria Limone in Pöring. Einlass ist um 17.30, Beginn um 19 Uhr.