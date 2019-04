3. April 2019, 22:14 Uhr Folkmusik in der Christuskirche Von Schottland nach Ohio

Am Samstag, 6. April, lädt Dulcimore alle Freunde der irisch-amerikanischen Folkmusik zu einem Abend in die Christuskirche Poing ein. Die fünfköpfige Band ist bekannt für ihre ausgefallenen Arrangements und Instrumente. Der Eintritt ist frei. Los geht's um 19.30 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an.