Das Klischee sagt Verwaltungen ja eine gewisse Entschleunigung nach - dass es auch ganz anders geht, zeigt nun ein Beispiel aus Ebersberg. Hier hat man im Rathaus einen Antrag der SPD bereits erledigt, bevor darüber überhaupt abgestimmt werden konnte. Konkret hatten die Genossen gefordert, die Stadt möge den Landkreis bei seinem Wasserstoffprojekt unterstützen, indem man ein Grundstück für eine noch zu bauende H₂-Tankstelle entweder selbst zur Verfügung stellt oder vermittelt. Nun könnte es sogar zwei Wasserstofftankstellen geben - jedenfalls, wenn der Landkreis den Zuschlag für das Förderprogramm bekommt.

Dieses ist eines von drei Wasserstoff-Förderprogrammen des Bundesverkehrsministeriums, trägt den nicht ganz selbsterklärenden Namen "HyPerformer" und hat das Ziel, einen vollständig geschlossenen, regionalen Wasserstoffkreislauf zu implementieren. Der Landkreis Ebersberg hat sich dafür zusammen mit den Landkreisen München und Landshut beworben. Das Konzept sieht vor, aus regional erzeugtem Ökostrom - etwa in einem Wasserkraftwerk bei Landshut - Wasserstoff zu gewinnen. Dieser soll dann ebenfalls in der Region verbraucht werden. Etwa in Fahrzeugen, im ersten Schritt sind Lastwagen, Busse aber auch Gabelstapler in Gewerbegebieten als Verbraucher geplant, Personenautos könnten folgen. Ebenfalls zum Einsatz kommen könnte der Öko-Wasserstoff in Gebäuden, etwa als Ersatz für Öl und Gas bei der Heizung.

Und genau da gibt es in der Kreisstadt eine mögliche Anwendung, bei der auch eine Tankstelle denkbar ist: Der Neubau des Umkleidengebäudes am Waldsportpark. Dort gibt es keinen Gasanschluss, weshalb das bisherige Energiekonzept eine Pelletheizung vorsieht. Wie Klimaschutzmanager Christian Siebel nun in der Sitzung des Umweltausschusses erklärte, könnte zusätzlich "eine stationäre Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff" stattfinden. Dieser würde einerseits als Energiespeicher für Ökostrom dienen, könnte andererseits aber auch genutzt werden, um städtische Fahrzeuge zu betanken - sobald Ebersberg entsprechende H₂-Vehikel für seinen Fuhrpark angeschafft hat.

Eine weitere Tankstelle für mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge könnte auf einem Firmengelände in der Kreisstadt entstehen. Denn da als offizielle Projektpartner keine Kommunen, sondern nur Unternehmen teilnehmen können, hatte die Stadt bereits im September bei mehreren Betrieben angefragt. Zwei hätten Interesse bekundet, einer davon will einige Wasserstoff-Autos in seinen Fuhrpark aufnehmen, ein anderer erwäge die Errichtung einer Wasserstoff-Tankstelle auf dem Betriebsgelände, damit dort die ebenfalls neu anzuschaffenden Wasserstoff-Lastwagen betankt werden können.

Voraussetzung für sowohl die Beteiligung der Firmen als auch den Einbau der Hydrolyse- und Brennstoffzellenanlage am Waldsportpark ist allerdings, dass die drei Landkreise den Zuschlag bekommen. Insgesamt zu vergeben sind 20 Millionen Euro im Zeitraum von 2020 bis 2023, die allerdings auch unter mehreren Bewerbern aufgeteilt werden könnten. Die Förderrichtlinien, die der Bund vorgegeben hat, sind auch der Grund für die nun so schnell mögliche Erfolgsmeldung: Um die Fristen zur Anmeldung einzuhalten, hatte der Landkreis bei der Stadt angefragt, ob es Unternehmen gebe, die an dem Wasserstoffprojekt teilnehmen wollen. Die Verwaltung habe daraufhin mit sechs Firmen Gespräche geführt, die beiden erwähnten seien übrig geblieben.

Dass darum nicht über den Antrag der SPD abgestimmt wurde, kam dort besonders gut an: "Hat sich erledigt", sagte Christoph Münch, "es freut mich sehr, dass es so schnell und erfolgreich von der Stadt abgearbeitet wurde".