Die Südhausbau GmbH will in der Bergfeldstraße in Poing, Landkreis Ebersberg, einen Neubau mit 33 Mietwohnungen errichten. Dazu hat die Regierung von Oberbayern staatliche Fördergelder in Höhe von rund 5,2 Millionen Euro bewilligt. Davon werden 622 900 Euro als Zuschüsse, der Rest als zinsgünstige Förderdarlehen ausbezahlt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf etwa zehn Millionen Euro.

Bereits 2019 wurden in der Nachbarschaft der neuen Wohnanlage 33 geförderte Wohnungen bezogen. Der gesamte Gebäudekomplex ist in drei Gebäudeteile gegliedert, die über zwei offene Treppenhäuser mit Aufzügen und Laubengängen erreichbar sind. Alle Wohnungen sind barrierefrei gestaltet. Sie eignen sich daher auch für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Mit dem Projekt sollen Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen vor allem für Familien, Alleinerziehende, ältere Personen und Menschen mit Behinderungen oder für einkommensschwächere Haushalte geschaffen werden.