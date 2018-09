19. September 2018, 21:54 Uhr Flüchtlingspolitik Wahlkampfhilfe von Katrin Göring-Eckardt

Auf ihrer Oberbayerntour kommt Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, nach Markt Schwaben. Am Freitag, 21. September, leistet sie vor dem Tagwerk Biomarkt, Wiegenfeldring 7, Wahlkampfhilfe für den grünen Landtagskandidaten aus Ebersberg, Thomas von Sarnowksi. Anwesend sein wird zudem Tobias Vorburg, Vorsitzender von "Seite an Seite - Wegbegleitung für Geflüchtete". Gemeinsam wollen die drei im Gespräch mit Bürgern die Frage klären, was getan werden muss, damit Bayern und Europa wieder zu einer menschlichen Flüchtlingspolitik zurückfinden. Rettungsassistent Tobias Vorburg war im Jahr 2016 auf einer Seenotrettungsmission der "Sea Eye" im Mittelmeer und begleitet Geflüchtete aktiv bei ihrer Integration und durch den Behördendschungel. Integration ist auch das Thema des Landtagskandidaten von Sarnowski. In Bayern gelte "Leben und leben lassen". Abschiebungen in Bürgerkriegsländer seien unmenschlich. Das Gespräch beginnt um 10 Uhr.